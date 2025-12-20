Encarnación Fungueiriño Fachado
(Chon) (Viúva de Pepe Catoira)
Finou onte venres, día 19 de decembro de 2025, aos 96 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os seus fillos, José Luis, Nieves, Alberto e Rosa Collazo Fungueiriño; fillos políticos, Carmen, Vicente, Manola e Carlos; netos, Joaquín, Marta e Aítor, Alberto, Cristina e Xiana; netos políticos, Mavi, Fran, Miriam e Jorge; bisnetos, Martina e Miguel; irmáns, José (†), Fina (†), Vicente (†), Lola, Beatriz e Ángeles; sobriños, curmáns e demais familia. Rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE SÁBADO, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, ás DEZ E MEDIA da MAÑÁ, ata a igrexa parroquial de SANTA COLUMBA DE RIANXO, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO MUNICIPAL; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 2. Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.
O Castillo (Rianxo), 20 de decembro de 2025 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas