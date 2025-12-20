Elisa Lojo González
Falleció el 19 de diciembre de 2025, a los 91 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Sábado, día 20, a la una menos cuarto del mediodía en la iglesia parroquial de San Sadurniño de Goiáns. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 3.
