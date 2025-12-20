A familia de Josefina Sobradelo Cebreiro
(Fina Valente, Viúva de José María Comojo Yáñez)
Finou o día 18 de decembro de 2025, aos 88 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os seus fillos, Manuela, María Xosefa, Aurea Susana, María del Carmen, Dora María e José Luis Comojo Sobradelo; fillos políticos, Joaquín (†), Miguel Oswaldo, Víctor e José (†); netos, Adrián, Pablo, Noela, Cristina, Mateo e Leila; netos políticos, Lorena, Su e Iván; bisnetas, Daniela e Maira; sobriños, curmáns e demais familia. Dán as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte venres día 19 de decembro á condución dos restos mortais dende o Tanatorio M. Sánchez de Rianxo á Igrexa Parroquial de Santa Columba de Rianxo onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio municipal.
Rio de Sima (Rianxo), 20 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas