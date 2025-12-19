Miguel Ángel Miguéns Teijeiro

Falleció el día 18 de diciembre de 2025, a los 61 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy viernes, día 19 de diciembre, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Tállara. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Lugar Quintáns (Lousame), 19 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín