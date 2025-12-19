Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Miguel Ángel Miguéns Teijeiro

Falleció el día 18 de diciembre de 2025, a los 61 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy viernes, día 19 de diciembre, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Tállara. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Lugar Quintáns (Lousame), 19 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín