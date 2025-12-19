La familia de Julia Rey Gil

Fallecida el 17 de diciembre de 2025, a los 72 años de edad.

l D.E.P. l

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, SALA Nº 2. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Brión (Leiro), 19 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín