Josefa Angelina Barreiro Álvarez
(Gelines) (Viuda de Don Luis Iglesias Galáns)
Falleció el miércoles, día 17 de diciembre de 2025, a los 89 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Sus hijos, Luis Miguel y María de los Ángeles Iglesias Barreiro; hijos políticos, Estrella del Mar Martínez Núñez y Ángel Eugenio Cores Fernández; nietos, nieto político, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO DE VILAGARCÍA (CEA) a las DOCE DEL MEDIODÍA, hasta la iglesia parroquial de SAN PEDRO DE CEA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá al traslado de sus restos mortales al cementerio parroquial; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE VILAGARCÍA (CEA), SALA Nº 1.
Rúa do Foxo (Cea), 19 de diciembre de 2025 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas