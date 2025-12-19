José Tubío Ces
(Tubío) (Viúvo de Dona Josefa Otero Rodríguez)
Finou onte xoves, día 18 de decembro de 2025, aos 89 anos de idade, confortado cos Santos Sacramentos.
l D.E.P. l
Os seus fillos, José Manuel “Carrasco”, Sagrario, Salomé (†) e Beatriz Tubío Otero; fillos políticos, José Antonio (†) e Anxo; irmáns políticos, netos, netos políticos, bisnetos, sobriños, curmáns e demais familia Rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará hoxe VENRES, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, ás CATRO E MEDIA da TARDE, ata a igrexa parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO PARROQUIAL; favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Nota: Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.
Vilas (Asados), 19 de decembro de 2025 Tlfs. 981.862.089 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas