José Ramón Magán Pérez

Falleció el martes, día 16 de diciembre de 2025, a los 56 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus padres, José Magán Piñeiro (†) y Guadalupe Pérez Freiria (†); hermana, Mª del Pilar Magán Pérez; hermano político, José Manuel Cancelo Bellas; sobrino, Santiago Cancelo Magán; tíos, Maruja, Julio (†), Mercedes, Manuel (†), Joaquín y Carmen (†); primos, Antonio, Elena, Luis, Isabel, Fernando, Begoña y David; primos políticos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY JUEVES, con salida del TANATORIO DE CORDEIRO a las CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA COLUMBA DE LOURO (CORDEIRO), en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL; favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE CORDEIRO - SALA Nº 1. Nota: Horario velación de 9:30 a 22:00 horas.

Cordeiro, 18 de diciembre de 2025 Tlfs. 986.502.292 / 629.854.335 - Pompas Fúnebres Europeas