Domingo Ferreira Fernández

Falleció el día 16 de diciembre de 2025, a los 64 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción hoy jueves, día 18, a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Pedro de Muros y sepelio a continuación en el cementerio municipal de la Atalaya. Tanatorio de Muros. Polígono de Ventín. Velador nº 1.

Muros, 18 de diciembre de 2025 Tanatorios Grupo Bergantiños