José Casal Porto

Falleció el día 16 de diciembre de 2025.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Incineración: El miércoles día 17 de diciembre a las siete de la tarde en el Tanatorio Crematorio de Augalevada en la intimidad familiar; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE AUGALEVADA, sala “Tines”.

Noia, 17 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín