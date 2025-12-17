Mi cuenta

Florida Santamaría Suárez

(Viuda de Francisco Pérez Rodríguez)

Falleció el día 16 de diciembre de 2025, a los 87 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: hoy miércoles día 17 de diciembre a las doce y cuarto de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Carballosa (Porto do Son), 17 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín