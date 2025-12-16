Rosa González Sieira
(Rosa de Feliciano)
Falleció el 15 de diciembre de 2025, a los 85 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Martes día 16 doce menos cuarto en la iglesia parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 5.
Calo (Nebra), 16 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín