Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Rosa González Sieira

(Rosa de Feliciano)

Falleció el 15 de diciembre de 2025, a los 85 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Martes día 16 doce menos cuarto en la iglesia parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 5.

Calo (Nebra), 16 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín