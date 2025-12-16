Mi cuenta

Nati García Laborda

(Asesoría BCN)

Falleció el 15 de diciembre de 2025, a los 49 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Martes día 16 a las cinco y cuarto de la tarde en el cementerio parroquial de Santiago de Deán; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO POBRA DO CARAMIÑAL, sala nº 4. (Calle Venecia nº 50 - Pobra do Caramiñal).

R/ Fernández Varela (Pobra), 16 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín