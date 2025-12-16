Mi cuenta

José María Nieto Calo

(José do Simón)

Falleció ayer lunes día 15 de diciembre de 2025, a los 92 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus sobrinos, María José, Francisco y Javier; sobrinos políticos, Juan José, Manola y Raquel; bisobrinos, Susi, Ángela, Rubén, Andrea y Debora; sobrinos nietos, Hugo y Carla; hermanos, María (†), Francisco (†) y Josefa (†) Nieto Calo; y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las TRES Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN ANDRÉS DE CURES, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. Salida de un autocar a las DOS Y MEDIA de la TARDE de Belles de Arriba pasando por Belles de Abaixo, Insuachán, Moimenta, Cadarnoxo, Cures, Ameán, Enseño, Loxo, Fiosa, Comoxo, Mieites, Bermo, Coroño, Teaño, Runs, Brazos, Boiro (concello) a tanatorio, iglesia y regreso. Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Cuncheira (Cures), 16 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas