Berta Reiriz Graña
Falleció el 14 de diciembre de 2025, a los 84 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Martes día 16 a las seis y cuarto en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: A las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 4.
Lugar Touro (Ribeira), 16 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín