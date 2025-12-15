María Martínez Calo

Falleció el 14 de diciembre de 2025 a los 78 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: lunes día 15 a las cuatro menos cuarto en la Iglesia Parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº3.

Puilla - Nebra, 15 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín