Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Martínez Calo

Falleció el 14 de diciembre de 2025 a los 78 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: lunes día 15 a las cuatro menos cuarto en la Iglesia Parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº3.

Puilla - Nebra, 15 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín