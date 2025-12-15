Mi cuenta

Diario de Arousa

Mª del Carmen Hernández Martín

(Viuda de Don Vicente Rial Sóñora “O Sargento”)

Falleció el domingo día 14 de diciembre de 2025 a los 103 años de edad confortada con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Sus sobrinos, Mónica Martínez Rial y Suso Vicente Martínez y demás familia

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a las CINCO MENOS CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA EULALIA DE ARAÑO, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº3. NO SE RECIBE DUELO. Horario velación de 9:30 a 23:00 hrs.

Xens - Araño, 15 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas