Josefa Hermo Rivadulla

Falleció el día 15 de diciembre de 2025 a los 89 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el lunes día 15 de diciembre a las once menos cuarto de la mañana en la Iglesia Parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº1.

Barro - Noia, 15 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín