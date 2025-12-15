Mi cuenta

José Manuel Buján Pérez

Falleció el día 14 de diciembre de 2025 a los 73 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el lunes día 15 de diciembre a las cinco y cuarto de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº3.

Corral do Orro - Noia, 15 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín