José Noya Gallardo

Falleció el día 13 de diciembre de 2025 a los 83 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el domingo día 14 de diciembre a la una del mediodía en la Iglesia Parroquial de San Martín de Noia. Entierro: cementerio parroquial de Santa Cristina de Barro; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº1.

Coto de Arriba - Noia, 14 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín