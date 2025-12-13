Manuel Nuñez Lojo

(Manolo o das Laxas)

Falleció el 12 de diciembre de 2025, a los 84 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Sábado día 13 a las diez y media en el cementerio municipal de Ribeira. Funeral: A las once de la mañana en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

