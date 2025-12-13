Jesús Romero Lijó

Falleció anteayer, jueves día 11 de diciembre de 2025, a los 96 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su esposa, Josefa Suárez Gey; hermanos, José (†), Rogelio (†) y Manuel (†) Romero Lijó; hermanas políticas; primos de casa, Carmen Suárez Fungueiro (Viuda de Antonio Casal Quintáns); María, Martín, Alejandro, Bruno y Alejandra; sobrinos, Amelia y Manuel Romero Figueira; sobrinos políticos, Manuel Fernández y Josefa Bouzón; primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY SÁBADO, con salida del TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO a la UNA MENOS CUARTO DEL MEDIODÍA, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE ASADOS, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales en el CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Horario velación de 9:30 a 23:00 horas.

Marquesa (Asados), 13 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas