María Consuelo Figueira Campañó

(Consuelo de Figueira)

Falleció el día 11 de diciembre de 2025, a los 95 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El viernes día 12 de diciembre a las cinco menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan de Sabardes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE OUTES, sala nº 2.

Lugar Braño (O Freixo), 12 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín