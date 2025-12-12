La familia de José Fariña Cameán

(José de Revolta)

Fallecido el 11 de diciembre de 2025, a los 84 años de edad.

l D.E.P. l

QUIERE expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que los acompañaron en los actos de sepelio, así como a quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias. Casa mortuoria: TANATORIO POBRA DO CARAMIÑAL, sala nº 4. (Calle Venecia, 50 - Pobra do Caramiñal). En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online.

Santa Cruz - Rego (Pobra do Caramiñal), 12 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. -