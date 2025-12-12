Avelino do Vale Matos

(O Portugués) (Vecino de Sobreviñas)

Falleció el día 11 de diciembre de 2025, a los 84 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy viernes, día 12 de diciembre, a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San Martín de Noia. Incineración: Tanatorio Crematorio de Augalevada (Noia); favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

Sobreviñas (Noia), 12 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín