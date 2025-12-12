Antonio Blanco Grille
Falleció el 11 de diciembre de 2025, a los 85 años de edad
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Entierro: Viernes día 12 a las cinco y media en el Cementerio Municipal de Ribeira. Funeral: A las siete de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Uxía de Ribeira; favores por los que anticipan gracias. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARAS, sala nº 4.
R/ Barreira (Ribeira), 12 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín