Guillermina Calo Vinagre

Falleció el 10 de diciembre de 2025, a los 90 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: Hoy jueves, día 11, a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Sadurniño de Goiáns. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 3.

Lugar Campanario (Portosín), 11 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín