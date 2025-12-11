Álvaro Figueirido Bibiloni
(Pastor Evangélico)
Partió a la presencia del Señor en Vigo el día 9 de diciembre de 2025 a los 97 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. AGRADECE la asistencia el jueves día 11 a las cuatro de la tarde en la iglesia evangélica Xebre de Castiñeiras. Entierro: cementerio O Bo Pastor de Castiñeiras; favores por los que les anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. CASA MORTUORIA: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, SALA Nº 6.
Ribeira, 11 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín