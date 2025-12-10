Mi cuenta

Diario de Arousa

Jesús Pensado Martínez

(Viudo de Edelmira Suárez Pouso)

Falleció el día 8 de diciembre de 2025, a los 93 años de edad

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 10 de diciembre a las doce de la mañana en la iglesia parroquial de San Saturnino de Goiáns. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, SALA Nº 3.

Lugar O Pozo (Goiáns), 10 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín