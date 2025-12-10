Mi cuenta

Emilio González Rey

Falleció el 9 de diciembre de 2025, a los 80 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: El miércoles día 10 de diciembre a las cuatro y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio municipal de Palmeira; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Ventín (Palmeira), 10 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín