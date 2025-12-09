José Hipólito Villaverde Sinde

Falleció el día 8 de diciembre de 2025 a los 86 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el martes día 9 de diciembre a las tres y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Leiro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

Leiro (Rianxo), 9 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín