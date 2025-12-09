Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Hipólito Villaverde Sinde

Falleció el día 8 de diciembre de 2025 a los 86 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: el martes día 9 de diciembre a las tres y media de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Leiro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.

Leiro (Rianxo), 9 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín