Francisco Javier Blanco Fernández

Falleció el domingo día 7 de diciembre de 2025 a los 52 años de edad confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Mercedes Míguez Paz; hijas, Jennifer, Emma y Shaila Blanco Míguez; hijo político, Alejandro Mora González; nieto, Hugo; padres, Ramón Blanco García y Rosalía Fernández González; padres políticos, Manuel Míguez González (†) y Amparo Paz Castelo (†); hermano, José Carlos; hermanos políticos, Rebeca Martínez; Amparo Míguez y Ramón Pérez; tíos, Francisco (†), Isabel, José y Eugenio (†) Blanco; José (†), Victorino (†), Jesús, Carmen (†) y Josefa (†) Fernández; Manuela (†), Julio, Aurita, Juana Mª, Manuela, Olga, Pepita (†), José (†) y Manolo; Consuelo y Ramón (†), sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY MARTES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTIAGO DE LAMPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2. El horario velación será de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Montañó (Lampón), 9 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas