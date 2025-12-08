Juan Ramón Olveira Ventoso
(Juan o Practicante)
Falleció el 7 de diciembre de 2025, a los 74 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: lunes día 8 a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 3.
Cans (Nebra), 8 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín