Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Ramón Olveira Ventoso

(Juan o Practicante) 

Falleció el 7 de diciembre de 2025, a los 74 años de edad.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: lunes día 8 a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 3.

Cans (Nebra), 8 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín