José Manuel Calvo Santos

Falleció el sábado día 6 de diciembre de 2025, a los 59 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

D.E.P.

Su esposa, Mª del Pilar Mondelo Vidal; hijo, Rodrigo Calvo Mondelo; padres políticos, Florentino Mondelo Quiroga y María Vidal Gutiérrez; hermano, Francisco Alfonso; hermanos políticos, Cruz González, Jorge Mondelo e Isabel Barrena; sobrinos, Eric, Desi, Martina y Antía; tíos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY LUNES, con salida del Tanatorio Villagarcía a las DOCE Y CUARTO DEL MEDIODÍA, hasta la CAPILLA DEL CEMENTERIO DE LA PELADA, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a su inhumación en dicho cementerio, favores por los cuales les anticipan gracias. Sala Velatoria: Tanatorio Villagarcía (O Vento – Cea), sala nº 1. El horario de velación de nueve y media de la mañana hasta las once de la noche.

Vilaboa, 8 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas