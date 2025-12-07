Ramón Manuel Novo Martínez

Falleció el 5 de diciembre de 2025, a los 60 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Domingo día 7 de diciembre a las cuatro y cuatro de la tarde en la iglesia parroquial de San Pedro de Palmeira. Entierro: Cementerio municipal; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARÁS, sala nº 6.

Coroso (Palmeira), 7 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín