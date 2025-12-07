Mi cuenta

María Novo Lorenzo

(MARÍA A DO PERITO) 

Finou o día 5 de decembro de 2025, aos 82 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Seus irmáns, Josefa, Francisco e Manolo (†); irmáns políticos, Jaime (†), Ermitas e Consuelo (†); sobriños e demais familia. Dan as máis expresivas grazas a todas aquelas persoas que dunha forma ou outra testemuñaron as súas condolencias e agradece as mostras de cariño recibidas pola asistencia no día de onte, sábado día 6 de decembro, á condución dos restos mortais dende o tanatorio á igrexa parroquial do Divino Salvador de Taragoña, onde se celebrou o funeral de corpo presente e o seu posterior traslado ao cemiterio da devandita parroquia.

Burato (Taragoña), 7 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas