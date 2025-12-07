Mi cuenta

Diario de Arousa

Manuela Triñanes García

(Manuela A Cadista, Viuva de Don José Manuel Silva Pérez “O Masiso”) 

Finou onte sábado día 6 de decembro de 2025, aos 96 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos. l D.E.P. l

A súas fillas, Eva e Hilda Silva Triñanes; fillo político, Luis Pérez Maceiras; netos, Marco, Benjamín, Pablo e Daniel; irmáns, Pepita (†), José (†), Primo (†), Lola, Luisa, Visita e Victorino; irmáns políticos; sobriños, curmáns e demais familia. PREGAN unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistan á misa de corpo presente que se celebrará hoxe DOMINGO ás CATRO da TARDE na CAPELA DO TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO e a continuación traslado dos seus restos mortais o CEMITERIO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DO CASTRO, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº 2.

Rebordelo (Boiro), 7 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas