Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Carmen Santos Ventoso

Falleció el 5 de diciembre de 2025, a los 95 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Domingo día 7 de diciembre a las cuatro de la tarde en iglesia parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa Mortuoria: TANATORIO DE PORTO DO SON, sala nº 3.

Orseño (Nebra), 7 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín