Carmen Santos Ventoso

Falleció el 5 de diciembre de 2025, a los 95 años de edad.

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: Domingo día 7 de diciembre a las cuatro de la tarde en iglesia parroquial de Santa María de Nebra. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias.

Orseño (Nebra), 7 de diciembre de 2025