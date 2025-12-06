Ricardo Romaní Maneiro

Falleció el día 5 de diciembre de 2025, a los 74 años de edad.

Su familia. Ruega una oración. Funeral: sábado día 6 de diciembre a las cuatro menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 1.

