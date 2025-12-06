María Carmen Abalo Vigo

Falleció el jueves día 4 de diciembre de 2025, a los 91 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Sus padres, José Abalo Carrete (†) y Amparo Vigo Galbán (†); hermana, Mª Amparo Abalo Vigo (†); sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy SÁBADO, con salida del Tanatorio Villagarcía a la UNA MENOS CUARTO DE LA MAÑANA, hasta la Iglesia Parroquial de SANTA EULALIA DE AREALONGA, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a su inhumación en el Cementerio Municipal de Vilagarcía, favores por los cuales les anticipan gracias. Sala Velatoria: Tanatorio Villagarcía (O Vento – Cea), sala nº 1. La velación en el tanatorio comenzará hoy a las cinco de la tarde. El horario es de once de la mañana a nueve de la noche.

Villagarcía, 6 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas