Josefa Casais Pego
Faleceu o día 5 de decembro de 2025, aos 88 anos de idade.
l D.E.P. l
A súa familia. Roga unha oración. Funeral: o sábado día 6 ás tres e media da tarde na igrexa parroquial de San Paio de Carreira. Enterro: cemiterio parroquial; favores polos que lle dan as grazas. Na nosa web www.pompasfunebresnoroeste.es teñen a posibilidade de enviar o pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARAS, sala nº 4.
Frións (Carreira), 6 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín