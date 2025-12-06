Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Jesús Forján Sotomayor

Nacido el 26 de mayo de 1930 en Brión (A Coruña), falleció el 1 de diciembre de 2025 en Barcelona.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: sábado día 6 de diciembre a la una del mediodía en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.

Santa Cristina (Noia), 6 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín