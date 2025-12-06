Jesús Forján Sotomayor
Nacido el 26 de mayo de 1930 en Brión (A Coruña), falleció el 1 de diciembre de 2025 en Barcelona.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: sábado día 6 de diciembre a la una del mediodía en la iglesia parroquial de Santa Cristina de Barro. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE NOIA, sala nº 4.
Santa Cristina (Noia), 6 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín