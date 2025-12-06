Mi cuenta

Dolores Mosquera Cebreiro

(LOLA A CATOIRA - VIÚVA DE DON MANUEL COLLAZO DIESTE) 

Finou o venres día 5 de decembro de 2025, aos 93 anos de idade confortada cos Santos Sacramentos.

 l D.E.P. l

Os seus fillos, Lolita, Manolo (†), Ramón e Carmiña Collazo Mosquera; fillos políticos, José Luis, Dori, María e José Ramón; irmás, Esther (†) e Carmen Mosquera Cebreiro; netos, bisnetas, sobriños, curmáns e demais familia. Rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución do cadáver que se celebrará HOXE SÁBADO, con saída do TANATORIO M. SÁNCHEZ de RIANXO, ás DEZ E MEDIA da MAÑÁ, ata a igrexa parroquial de SANTA COLUMBA DE RIANXO, onde se celebrará o funeral de corpo presente e a continuación traslado dos seus restos mortais ao CEMITERIO MUNICIPAL, favores polos cales lles anticipan grazas. CAPELA ARDENTE: TANATORIO M. SÁNCHEZ DE RIANXO, SALA Nº 3. Horario velación de nove e media da mañá a once da noite.

Castillo (Rianxo), 6 de decembro de 2025 Pompas Fúnebres Europeas