Carmen Mirón Saavedra
(Carmen a Canselas)
Falleció el día 5 de diciembre de 2025, a los 93 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: sábado día 6 de diciembre a la una del mediodía en la iglesia parroquial de Divino Salvador de Taragoña. Entierro: cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www. pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE RIANXO, sala nº 1.
A Braña (Taragoña), 6 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín