Andrés Dieste Chan
Falleció el día 5 de diciembre de 2025, a los 90 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración. Funeral: sábado día 6 de diciembre a las cuatro menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María do Castro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 4.
Cabo de Cruz (Boiro), 6 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín