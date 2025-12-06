Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Andrés Dieste Chan

Falleció el día 5 de diciembre de 2025, a los 90 años de edad. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración. Funeral: sábado día 6 de diciembre a las cuatro menos cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santa María do Castro. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 4.

Cabo de Cruz (Boiro), 6 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín