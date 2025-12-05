Mi cuenta

Óscar Novo Ares

(Cofrade del Santísimo Cristo de la Paciencia)

Falleció el día 6 de diciembre de 2024, a los 43 años de edad, confortado con los SS.SS y la Bendición del Papa Francisco.

l D.E.P. l

Sus padres, Vicente Novo Lodeiro y María Ares Lois “HOTEL ARES”; hermana, Susi Novo Ares; tíos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al FUNERAL DE PRIMER ANIVERSARIO que se celebrará el SÁBADO día 6 de DICIEMBRE, a las DOCE DEL MEDIODÍA, en la Iglesia Parroquial de SANTA MARÍA DE URDILDE, favores por los cuales les anticipan gracias.

Urdilde, 5 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas