Manuela Fernández Pérez

(A Caresta)

Falleció el día 4 de diciembre de 2025, a los 94 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el viernes día 5 de diciembre a las cinco y cuarto de la tarde en la iglesia parroquial de Santiago de Lampón. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO DE BOIRO, sala nº 3.

Lampón, 5 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín