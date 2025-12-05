Manuel Muñiz Reiriz
Falleció el 4 de diciembre de 2025, a los 88 años de edad.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el viernes día 5 a las cuatro de la tarde en la iglesia Parroquial de San Xián de Artes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARAS, sala nº 6.
