Diario de Arousa

Manuel Muñiz Reiriz

Falleció el 4 de diciembre de 2025, a los 88 años de edad.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración. Funeral: el viernes día 5 a las cuatro de la tarde en la iglesia Parroquial de San Xián de Artes. Entierro: Cementerio parroquial; favores por los que anticipan gracias. En nuestra web www.pompasfunebresnoroeste.es tienen la posibilidad de enviar el pésame online. Casa mortuoria: TANATORIO CREMATORIO DO BARBANZA - XARAS, sala nº 6.

Lg. Gándara - Artes, 5 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres del Noroeste S.A. - Grupo Gundín