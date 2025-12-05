José Allo Vicente

Falleció el miércoles día 3 de diciembre de 2025, a los 91 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su esposa, Marina Sánchez Saavedra; hijos, Marina y José Joaquín Allo Sánchez; hija política, Esther Barrios Fernández; nietos, Javier (†) y Pablo; Diego y Álvaro; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO a las CUATRO Y CUARTO DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SAN VICENTE DE CESPÓN, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO SANTA EULALIA BOIRO, SALA Nº2. Salida de un autocar a las tres y cuarto de la tarde de Ferreiros pasando por Quínteiro, Neixón, Nine, Cespón (correos), Vilariño, Boiro (Concello) a tanatorio, iglesia y regreso. Horario velación de nueve y media de la mañana a once de la noche.

Boiro, 5 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas