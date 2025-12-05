Mi cuenta

Antonio García González

Falleció el jueves día 4 de diciembre de 2025, a los 85 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su esposa, Ester Carmen González Taboada; hijos, Antonio y Maricarmen García González; hijos políticos, Adriana y César; nietos, Kevin; Sofía y Hugo; primos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará HOY VIERNES, con salida del TANATORIO DE SILLEDA a las CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE, hasta la iglesia parroquial de SANTA MARÍA DE CORTEGADA, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos mortales al CEMENTERIO PARROQUIAL, favores por los cuales les anticipan gracias. CAPILLA ARDIENTE: TANATORIO DE SILLEDA, SALA Nº 2.

Cortegada (Silleda), 5 de diciembre de 2025 Pompas Fúnebres Europeas